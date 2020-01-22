В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в среду нет света и воды

22 Янв. 2020 2020-01-22T12:14:57+03:00

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В Калининграде в среду, 22 января, в течение дня не будет света на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Баженова, ул. Кутаисская, ул. Миклухо-Маклая, ул. Тамбовская, ул. Холмогорская, ул. П. Морозова 115а (котельная) –115в; Также из-за отключения света не работает светофор на перекрестке пр-т Московский - ул. Кутаисская.

До 17 часов электричество отключено на пр-т Мира 33-39; до 18 часов – на пр-т Победы 42 - 44д.

Холодное водоснабжение до 12 часов приостановлено на ул. Печатная 47, до 15 часов - на ул. Минусинская 14. До 16 часов воды не будет на ул. Радищева 108-110, 115, ул. Станочная 10-12, пер. Радищева 4-16, 3-9, до 17.00 на ул. Пролетарская 15-17, 23-27, ул. Клиническая 25, ул. Зарайская 17, пр-т Московский 85-93.

ИСТОЧНИК KP.RU