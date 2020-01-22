2020-01-22T12:50:25+03:00
Общество

Область выделяет 1 млрд рублей на строительство школы на ул. Каштановая аллея в Калининграде

Школу должны построить в 2022 году
Виктор Сергеев
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Региональные власти выделяют деньги на строительство новой школы в Калининграде. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте областного правительства.

Новый корпус школы №50 на 900 мест планируют построить на улице Каштановая аллея, на ее возведение предусмотрен 1 млрд 31 млн рублей. Это более 81% необходимых средств на строительство, остальные деньги должна найти администрация Калининграда.

Образовательное учреждение начнут строить в 2021 году, объект должен быть введен в эксплуатацию в 2022 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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