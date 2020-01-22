В Калининграде оштрафовали предпринимателя за продажу контрафактной одежды
Партия одежды по решению суда конфискована
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В Калининграде оштрафовали индивидуального предпринимателя, который торговал контрафактной спортивной одеждой. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Спортивную одежду без маркировки и информации на русском языке выявили в магазине «Эконом+». Это не позволяло провести идентификацию товара и сделать вывод о соответствии одежды требования технического регламента.
Арбитражный суд Калининградской области оштрафовал бизнесмена на 30 тысяч рублей. Также принято решение о конфискации изъятого товара.
ИСТОЧНИК KP.RU