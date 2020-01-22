Министра Елену Серую привлекли к ответственности за сокрытие доходов

22 Янв. 2020 2020-01-22T15:14:37+03:00

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Должностные лица министерства регионального контроля (надзора) Калининградской области привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что 8 сотрудников министерства, включая главу ведомства Елену Серую, предоставили недостоверные и неполные сведения о доходах, расходах и имуществе за 2017 и 2018 годы. Ряд чиновников и вовсе скрыли свои счета в банках, а также доходы по предыдущему месту работы, а также доходы своих супругов.

Результаты проверки и соответствующее представлении прокуратура направила губернатору. В результате министр и семь должностных лиц министерства были привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU