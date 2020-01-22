В Советске водитель «Пежо» совершил два ДТП и пытался скрыться от полиции
В Советске инспекторы ГИБДД задержали водителя «Пежо», который совершил два ДТП и пытался скрыться.
Утром водитель врезался в дорожное ограждение на ул. Революции, спустя некоторое время угодил в аварию на ул. Первомайской, где врезался в придорожное дерево.
Инспекторы ГИБДД задержали автомобиль в районе улицы Речная, однако молодой водитель попытался оказать сопротивление и оскорблял автоинспекторов.
Прибывшие на место сотрудники Росгвардии помогли утихомирить буйного водителя и доставить его в больницу для проведения медосвидетельствования на предмет наркотического опьянения..
ИСТОЧНИК KP.RU