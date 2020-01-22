В Советске водитель «Пежо» совершил два ДТП и пытался скрыться от полиции

22 Янв. 2020 2020-01-22T14:06:28+03:00

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В Советске инспекторы ГИБДД задержали водителя «Пежо», который совершил два ДТП и пытался скрыться.

Утром водитель врезался в дорожное ограждение на ул. Революции, спустя некоторое время угодил в аварию на ул. Первомайской, где врезался в придорожное дерево.

Инспекторы ГИБДД задержали автомобиль в районе улицы Речная, однако молодой водитель попытался оказать сопротивление и оскорблял автоинспекторов.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии помогли утихомирить буйного водителя и доставить его в больницу для проведения медосвидетельствования на предмет наркотического опьянения..

ИСТОЧНИК KP.RU