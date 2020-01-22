В Калининграде предпринимателя оштрафовали на 20 тысяч за продажу одной бутылки пива ночью

22 Янв. 2020 2020-01-22T14:59:45+03:00

У владельца торговой точки не было лицензии на оказание услуг общественного питания

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В Калининграде оштрафовали индивидуального предпринимателя за торговлю алкоголем в ночное время. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

В сентябре прошлого года в магазине «Продукты» на улице Молодой Гвардии покупателю в 23:30 продали одну бутылку пива. При этом, у торговой точки не было лицензии на оказание услуг общественного питания.

По факту продажи алкоголя в ночное время был составлен административный протокол. На суд владелец магазина не явился, что, впрочем, не помешало оштрафовать его на 20 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU