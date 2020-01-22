В Калининграде предпринимателя оштрафовали на 20 тысяч за продажу одной бутылки пива ночью
В Калининграде оштрафовали индивидуального предпринимателя за торговлю алкоголем в ночное время. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.
В сентябре прошлого года в магазине «Продукты» на улице Молодой Гвардии покупателю в 23:30 продали одну бутылку пива. При этом, у торговой точки не было лицензии на оказание услуг общественного питания.
По факту продажи алкоголя в ночное время был составлен административный протокол. На суд владелец магазина не явился, что, впрочем, не помешало оштрафовать его на 20 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило.
ИСТОЧНИК KP.RU