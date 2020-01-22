2020-01-22T15:47:28+03:00
Происшествия

На Советском проспекте в Калининграде сбили пешехода, переходившего дорогу на красный свет

Пьяную женщину госпитализировали с травмами
Виктор Сергеев
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..Фото: Госавтоинспекция Калининградской области
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Утром в среду, 22 января, на Советском проспекте в Калининграде сбили пешехода. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном управлении ГИБДД.

ДТП произошло на пешеходном переходе около здания УМВД по Калининградской области. водитель «Рено» сбил женщину, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате наезда 50-летняя женщина, находившаяся в алкогольном опьянении, получила травмы и была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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