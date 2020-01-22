В детсаду №78 на ул. П. Морозова открылись четыре ясельные группы

22 Янв. 2020 2020-01-22T16:34:50+03:00

Новый корпус рассчитан на 80 мест, из них 60 мест - для детей ясельного возраста

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В детском саду №78 на улице Павлика Морозова в Калининграде открыли новый корпус для ясельных групп. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Строительство одноэтажной пристройки к действующему детсаду началось в прошлом году. С основным зданием новый блок связан галереей, где юные воспитанники могут учить правила поведения на дороге.

Новый корпус рассчитан на 80 мест, из них 60 мест - для детей ясельного возраста.

«В фокусе нашего внимания – строительство образовательных учреждений. Рассматриваем различные варианты для того, чтобы обеспечить доступность образования каждому ребенку, – отметил губернатор Антон Алиханов. – Президент России в своем послании подчеркнул, что будут дополнительно финансироваться регионы с высокой миграцией. Надеемся, попасть в число этих субъектов, чтобы продолжить развитие образовательной сети».

Алиханов добавил, что течение двух лет будут построены одиннадцать детских садов, семь из них будут расположены в Калининграде. При этом в каждом новостроек предусмотрят ясельные группы.

ИСТОЧНИК KP.RU