В Калининграде водитель «Лифана» сбил 19-летнего пешехода-нарушителя
Пешеход получил травмы и был госпитализирован
.Фото: Госавтоинспекция Калининградской области
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В Калининграде в среду под колеса автомобиля попал 19-летний парень. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном управлении ГИБДД.
ДТП произошло на Советском проспекте в 11:20. Водитель «Лифана» при повороте налево на улицу Гайдара сбил пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора
В результате наезда пешеход-нарушитель получил травмы и был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU