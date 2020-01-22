2020-01-22T16:43:48+03:00
Происшествия

В Калининграде водитель «Лифана» сбил 19-летнего пешехода-нарушителя

Пешеход получил травмы и был госпитализирован
Виктор Сергеев
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..Фото: Госавтоинспекция Калининградской области
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В Калининграде в среду под колеса автомобиля попал 19-летний парень. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном управлении ГИБДД.

ДТП произошло на Советском проспекте в 11:20. Водитель «Лифана» при повороте налево на улицу Гайдара сбил пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора

В результате наезда пешеход-нарушитель получил травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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