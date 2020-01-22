Очевидцы сообщили о смертельном ДТП на окраине Калининграда
а месте работают спасатели и сотрудники ГИБДД
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В среду днем в Гурьевском районе произошло ДТП с погибшим. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
Авария произошла в поселке Голубево. Там в придорожное дерево врезался «Фольксваген».
По предварительным данным, водитель от полученных ранений скончался на месте происшествия. На месте работают спасатели и сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU