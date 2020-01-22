Очевидцы сообщили о смертельном ДТП на окраине Калининграда

22 Янв. 2020 2020-01-22T17:36:33+03:00

а месте работают спасатели и сотрудники ГИБДД

Изменить размер текста: A A

В среду днем в Гурьевском районе произошло ДТП с погибшим. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Авария произошла в поселке Голубево. Там в придорожное дерево врезался «Фольксваген».

По предварительным данным, водитель от полученных ранений скончался на месте происшествия. На месте работают спасатели и сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU