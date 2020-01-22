Эстафету «Дорогами Победы» примут Полесск и Озерск

22 Янв. 2020 2020-01-22T18:02:25+03:00

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В Калининградской области продолжается акция в честь 75-летия Великой Победы: памятные мероприятия проводят в соответствии с хронологией взятия населенных пунктов в ходе Восточно-Прусской наступательной операции.

Как сообщают организаторы, в среду эстафету принял Черняховск. 22 января там прошел митинг и открытие выставки оружия музея 11-й гвардейской армии.

В четверг 23 января эстафету перехватят Полесск, Знаменск (там состоится реконструкция штурма Велау), Озерск.

В юбилейной эстафете принимают участие ветераны Великой Отечественной войны и военной службы, ветераны становления Калининградской области, члены регионального правительства, представители общественных организаций, юнармейцы и молодёжь, жители региона.

Акция стартовала в октябре прошлого года в Нестерове, до конца апреля 2020 года она пройдет во всех муниципалитетах области.

ИСТОЧНИК KP.RU