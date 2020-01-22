Региональные власти выделили 25 млн рублей на покупку восьми машин «скорой помощи»

22 Янв. 2020 2020-01-22T18:12:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году региональные власти купят восемь автомобилей скорой медицинской помощи. На эти цели в бюджете предусмотрено 25 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

В конце декабря 2019 года в область в рамках федеральной программы поддержки отечественного автопрома поступило пять новых автомобилей скорой медицинской помощи класса «В» и два реанимобиля. Четыре машины, в том числе реанимобили, пополнят парк автомобилей Городской станции скорой медицинской помощи, три в дальнейшем планируется направить для работы на востоке области.

«В этом году мы также будем обновлять парк автомобилей скорой медицинской помощи за счет регионального бюджета, – отметил губернатор Антон Алиханов. – Надеемся, что и федеральная программа, по которой, собственно, поставлены эти семь машин, также продолжится и в 2020 году».

Он напомнил, что в прошлом году власти, помимо машин «скорой помощи», купили «неотложки». Так, 29 новых «неотложек», вышедших на линию в Калининграде и области существенно разгрузили службу оказания СМП в экстренном форме. Поэтому, по словам губернатора, за последнее время не зафиксировано каких-либо серьезных нареканий от пациентского сообщества к работе службы в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU