«Зеленое дело» выиграло конкурс на обслуживание контейнеров для раздельного сбора мусора

22 Янв. 2020 2020-01-22T19:07:25+03:00

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Вывозом отсортированных отходов из контейнеров, установленных в Калининграде еще в декабре прошлого года и до сих пор запечатанных, займется экологическая организация «Зеленое дело». Об этом в среду 22 января сообщил ее руководитель Олег Пауков, уже знакомый калининградцам по вывозу вторсырья из их квартир.

- Ура! Мы победили! – написал Пауков в своей группе. - Друзья, «Зеленое дело», которое 4 года внедряет систему раздельного сбора в Калининграде, выиграло конкурс на обслуживание контейнеров для раздельного сбора.

По словам Паукова, официальное обслуживание контейнеров начнется 1 февраля этого года. Ранее выемка отходов из новых контейнеров производилась Пауковым в тестовом режиме по просьбе представителей мэрии города, так как жители уже успели их заполнить, несмотря на запреты.

ИСТОЧНИК KP.RU