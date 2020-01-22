ГИБДД: Погибший в пос. Голубево водитель «Фольксвагена» никогда не имел водительских прав

22 Янв. 2020 2020-01-22T19:13:11+03:00

Однако это не мешало ему ездить по области и нарушать Правила дорожного движения

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Стали известны обстоятельства смертельного ДТП в Гурьевском районе, которое произошло в среду, 22 января.

В 11:40 на автодороге «подъезд к станции Голубево» 29-летний водитель «Фольксвагена» превысил скорость, не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. От полученных травм водитель скончался на месте аварии. Прибывшие на место спасатели деблокировали тело погибшего и передали медикам.

В ходе проверки было установлено, что погибший никогда не имел водительского удостоверения. Однако это не мешало ему ездить по области и нарушать Правила дорожного движения. Последний административный материал на него был составлен в январе.

ИСТОЧНИК KP.RU