ГИБДД: Погибший в пос. Голубево водитель «Фольксвагена» никогда не имел водительских прав
Стали известны обстоятельства смертельного ДТП в Гурьевском районе, которое произошло в среду, 22 января.
В 11:40 на автодороге «подъезд к станции Голубево» 29-летний водитель «Фольксвагена» превысил скорость, не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. От полученных травм водитель скончался на месте аварии. Прибывшие на место спасатели деблокировали тело погибшего и передали медикам.
В ходе проверки было установлено, что погибший никогда не имел водительского удостоверения. Однако это не мешало ему ездить по области и нарушать Правила дорожного движения. Последний административный материал на него был составлен в январе.
ИСТОЧНИК KP.RU