2020-01-22T19:17:16+03:00
Общество

В Калининградской области объявили в розыск пропавшую 14-летнюю девушку

18 января девушка из дома на улице Заводской в Полесске и не вернулась
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Отделение полиции по Полесскому району объявило в розыск 14-летнюю Дарью Новикову. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, 18 января девушка из дома на улице Заводской, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Дарья была одета в светлую укороченную шубу, вязанный оранжевый шарф, черные джинсы, полуботинки черного цвета. При себе имела рюкзак коричневого цвета.

Если вам что-либо известно о ее местонахождении, полиция просит сообщить об этом по телефонам: 8 (40158) 3-52-02, 552-613 (дежурная часть) или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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