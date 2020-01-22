2020-01-22T19:34:52+03:00
Общество

В Калининграде сотрудница банка тайно оформила на пенсионерку кредит и забрала деньги

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде сотрудница банка оформила на одну из клиенток кредит и забрала деньги себе. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

65-летняя пенсионерка очень удивилась, когда ей стали поступать звонки с требованием погасить задолженность по кредиту, который она не брала. Женщина пошла в полицию, началась проверка.

Полицейские установили, что кредит на пенсионерку без ее согласия оформила 25-летняя сотрудница банка.

«Потерпевшая ранее пользовалась услугами микрозаймовой компании. Подозреваемая, используя данные пенсионерки, оформила на неё кредит, после чего потратила полученные деньги на собственные нужды», - рассказали в пресс-службе УМВД.

На злоумышленницу завели уголовное дело по статье «Мошенничество», ей грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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