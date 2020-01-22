В Калининграде сотрудница банка тайно оформила на пенсионерку кредит и забрала деньги
В Калининграде сотрудница банка оформила на одну из клиенток кредит и забрала деньги себе. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
65-летняя пенсионерка очень удивилась, когда ей стали поступать звонки с требованием погасить задолженность по кредиту, который она не брала. Женщина пошла в полицию, началась проверка.
Полицейские установили, что кредит на пенсионерку без ее согласия оформила 25-летняя сотрудница банка.
«Потерпевшая ранее пользовалась услугами микрозаймовой компании. Подозреваемая, используя данные пенсионерки, оформила на неё кредит, после чего потратила полученные деньги на собственные нужды», - рассказали в пресс-службе УМВД.
На злоумышленницу завели уголовное дело по статье «Мошенничество», ей грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU