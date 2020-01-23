Пловчиха из Калининграда завоевала две бронзы международного турнира в Китае
Шэньчжэн и Пекин принимали международные турниры под эгидой мировой федерации плавания. На старт вышли 70 пловцов из 26 стран.
В составе сборной России выступала и представительница Калининграда – неоднократная медалистка кубка мира, чемпионата Европы и национальных первенств Анна Егорова.
Как сообщает министерсво спорта Калининградской области, Анна дважды финишировала третьей в заплывах на 400 метров вольным стилем.
Отметим, что на FINA Champions Swim Series 2020 в соревнованиях участвуют чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира, обладатели рекордов мира, лидеры мирового рейтинга.
Анна Егорова по итогам прошлогоднего признана лучшей спортсменкой региона по олимпийским видам спорта.
ИСТОЧНИК KP.RU