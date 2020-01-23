В музее Зеленоградска открылась бесплатная выставка

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:20:54+03:00

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Зеленоградский краеведческий музей принимает участие в проекте «Единый выставочный день». В четверг 23 января в музее открылась выставка «Восточно-Прусская операция». Как рассказали в музее, экспозиция посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Вход на выставку, материалы для которой подготовил Калининградский историко-художественный музей, свободный.

Кроме того, музей Зеленоградска принимает участие во всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб», которая дает старт Году памяти и славы в России. Акция призвана напомнить о мужестве жителей Ленинграда, переживших блокаду.

В музее 25 января в течение дня (в 11, 13 и 15:00) будут транслировать документальный фильм о подвиге ленинградцев «Непокоренные» и видеоролик «Мама не плачь».

ИСТОЧНИК KP.RU