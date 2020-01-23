В Калининграде в лобовом столкновении с грузовиком погибла водитель «Шевроле»
Авария произошла на Северном обходе
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
Изменить размер текста:
Вечером в среду, 22 января, на Окружной дороге Калининграда произошло ДТП с погибшим. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла на Северном обходе. Водитель «Шевроле» при выезде со второстепенной дороги на главную допустила столкновение с самосвалом.
От полученных ранений находившаяся за рулем легковушки 37-летняя женщина погибла на месте происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU