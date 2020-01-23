В Калининграде в лобовом столкновении с грузовиком погибла водитель «Шевроле»

23 Янв. 2020 2020-01-23T11:02:08+03:00

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Вечером в среду, 22 января, на Окружной дороге Калининграда произошло ДТП с погибшим. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла на Северном обходе. Водитель «Шевроле» при выезде со второстепенной дороги на главную допустила столкновение с самосвалом.

От полученных ранений находившаяся за рулем легковушки 37-летняя женщина погибла на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU