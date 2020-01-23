В Калининграде полиция закрыла подпольную табачную фабрику

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:34:45+03:00

Стоимость незаконно произведенного и реализованного товара превышает 26 миллионов рублей

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В Калининграде полиция обнаружила крупное производство контрафактных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Злоумышленники на подпольном предприятии под видом легального производства злоумышленники изготавливали сигареты без маркировки специальными акцизными марками. По предварительным данным, стоимость незаконно произведенного и реализованного товара превышает 26 миллионов рублей.

После проведения контрольных закупок сотрудники УЭБиПК задержали гендиректора фирмы, начальника цеха и менеджера по снабжению. В ходе обысков у подозреваемых изъяли деньги и оборудование по изготовлению и расфасовке сигарет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU