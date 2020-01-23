2020-01-23T10:34:45+03:00
Общество

В Калининграде полиция закрыла подпольную табачную фабрику

Стоимость незаконно произведенного и реализованного товара превышает 26 миллионов рублей
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

В Калининграде полиция обнаружила крупное производство контрафактных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Злоумышленники на подпольном предприятии под видом легального производства злоумышленники изготавливали сигареты без маркировки специальными акцизными марками. По предварительным данным, стоимость незаконно произведенного и реализованного товара превышает 26 миллионов рублей.

После проведения контрольных закупок сотрудники УЭБиПК задержали гендиректора фирмы, начальника цеха и менеджера по снабжению. В ходе обысков у подозреваемых изъяли деньги и оборудование по изготовлению и расфасовке сигарет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В разгар теплой зимы в Калининграде зацвел морозник вонючий
Калининградка упала на крыльце у входа в банк и отсудила 150 тысяч
В новом парке Пяти чувств в Гурьевске уже сломали искусственное дерево
Замначальника службы приставов привлекли к ответственности за получение дорогостоящего подарка
Троих грузчиков аэропорта «Храброво» осудили за кражи из посылок
В Калининграде для съемок фильма ищут мастеров по маникюру
В Гусевском районе задавили лежащего на дороге мужчину
Полиция Калининграда объявила в розыск пропавшую 15-летнюю девушку
В центре Калининграда пенсионер на «Фольксвагене» сбил подростка на «зебре» и скрылся
В Калининградской области из-за аномальной погоды раньше срока зацвела лещина и ольха
В Калининграде в четверг отключено электричество на шести улицах
В Калининграде полиция закрыла подпольную табачную фабрику
В Калининграде в лобовом столкновении с грузовиком погибла водитель «Шевроле»
В музее Зеленоградска открылась бесплатная выставка
Пловчиха из Калининграда завоевала две бронзы международного турнира в Китае
В Калининграде сотрудница банка тайно оформила на пенсионерку кредит и забрала деньги
В Калининградской области объявили в розыск пропавшую 14-летнюю девушку
ГИБДД: Погибший в пос. Голубево водитель «Фольксвагена» никогда не имел водительских прав
«Зеленое дело» выиграло конкурс на обслуживание контейнеров для раздельного сбора мусора
Региональные власти выделили 25 млн рублей на покупку восьми машин «скорой помощи»
Эстафету «Дорогами Победы» примут Полесск и Озерск
Очевидцы сообщили о смертельном ДТП на окраине Калининграда
В Калининграде водитель «Лифана» сбил 19-летнего пешехода-нарушителя
В детсаду №78 на ул. П. Морозова открылись четыре ясельные группы
На Советском проспекте в Калининграде сбили пешехода, переходившего дорогу на красный свет