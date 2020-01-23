В Калининграде полиция закрыла подпольную табачную фабрику
В Калининграде полиция обнаружила крупное производство контрафактных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
Злоумышленники на подпольном предприятии под видом легального производства злоумышленники изготавливали сигареты без маркировки специальными акцизными марками. По предварительным данным, стоимость незаконно произведенного и реализованного товара превышает 26 миллионов рублей.
После проведения контрольных закупок сотрудники УЭБиПК задержали гендиректора фирмы, начальника цеха и менеджера по снабжению. В ходе обысков у подозреваемых изъяли деньги и оборудование по изготовлению и расфасовке сигарет.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».
ИСТОЧНИК KP.RU