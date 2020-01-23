В Калининграде в четверг отключено электричество на шести улицах

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:45:37+03:00

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В Калининграде в четверг, 23 января, в течение дня не будет электричества в домах на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Камской 8, 8а, 8б, 19-25, 33-47.

До 18 часов электричество отключено на ул. Гагарина 2а, 78, 80, 80а, 82, 82а, 84, 84а, 86, 86а-и, 88, 88 а-г, 90, 90а, 92, 94, 98, 98а, 102 , 157, 159, 159 б, 165, 165а, 167, 167а-б, 173, 173а-в, 171, 175, 175а, 177, 179, пер. Гагарина 2, 3, 4, 5, ул. Дружная 5, 9, 11, пер. Дружный 1, 2, 3, 4, 5, ул. Молодой Гвардии 9, 11.

Подача воды приостановлена до 12 часов на ул. Печатной 47; до 15 часов – на ул. Тихорецкой 20 и ул. Камской 4, 7-25..

ИСТОЧНИК KP.RU