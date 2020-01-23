2020-01-23T10:45:37+03:00
Общество

В Калининграде в четверг отключено электричество на шести улицах

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Калининграде в четверг, 23 января, в течение дня не будет электричества в домах на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Камской 8, 8а, 8б, 19-25, 33-47.

До 18 часов электричество отключено на ул. Гагарина 2а, 78, 80, 80а, 82, 82а, 84, 84а, 86, 86а-и, 88, 88 а-г, 90, 90а, 92, 94, 98, 98а, 102 , 157, 159, 159 б, 165, 165а, 167, 167а-б, 173, 173а-в, 171, 175, 175а, 177, 179, пер. Гагарина 2, 3, 4, 5, ул. Дружная 5, 9, 11, пер. Дружный 1, 2, 3, 4, 5, ул. Молодой Гвардии 9, 11.

Подача воды приостановлена до 12 часов на ул. Печатной 47; до 15 часов – на ул. Тихорецкой 20 и ул. Камской 4, 7-25..

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В разгар теплой зимы в Калининграде зацвел морозник вонючий
Калининградка упала на крыльце у входа в банк и отсудила 150 тысяч
В новом парке Пяти чувств в Гурьевске уже сломали искусственное дерево
Замначальника службы приставов привлекли к ответственности за получение дорогостоящего подарка
Троих грузчиков аэропорта «Храброво» осудили за кражи из посылок
В Калининграде для съемок фильма ищут мастеров по маникюру
В Гусевском районе задавили лежащего на дороге мужчину
Полиция Калининграда объявила в розыск пропавшую 15-летнюю девушку
В центре Калининграда пенсионер на «Фольксвагене» сбил подростка на «зебре» и скрылся
В Калининградской области из-за аномальной погоды раньше срока зацвела лещина и ольха
В Калининграде в четверг отключено электричество на шести улицах
В Калининграде полиция закрыла подпольную табачную фабрику
В Калининграде в лобовом столкновении с грузовиком погибла водитель «Шевроле»
В музее Зеленоградска открылась бесплатная выставка
Пловчиха из Калининграда завоевала две бронзы международного турнира в Китае
В Калининграде сотрудница банка тайно оформила на пенсионерку кредит и забрала деньги
В Калининградской области объявили в розыск пропавшую 14-летнюю девушку
ГИБДД: Погибший в пос. Голубево водитель «Фольксвагена» никогда не имел водительских прав
«Зеленое дело» выиграло конкурс на обслуживание контейнеров для раздельного сбора мусора
Региональные власти выделили 25 млн рублей на покупку восьми машин «скорой помощи»
Эстафету «Дорогами Победы» примут Полесск и Озерск
Очевидцы сообщили о смертельном ДТП на окраине Калининграда
В Калининграде водитель «Лифана» сбил 19-летнего пешехода-нарушителя
В детсаду №78 на ул. П. Морозова открылись четыре ясельные группы
На Советском проспекте в Калининграде сбили пешехода, переходившего дорогу на красный свет