2020-01-23T10:49:50+03:00
Дом. Семья

В Калининградской области из-за аномальной погоды раньше срока зацвела лещина и ольха

Специалисты говорят, что это результат глобального потепления
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Нацпарк «Куршская коса»
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В Калининградской области на месяц раньше срока «проснулись» ветроопыляемые растения. Результат глобального потепления, о котором говорят ученые, зафиксировали сотрудники национального парка «Куршская коса».

- У лещины обыкновенной в конце декабря начали отрастать соцветия-сережки, а в первой декаде января они стали пылить, созревшая пыльца частично посыпалась из открытых соцветий. Устойчивые положительные температуры запустили механизм цветения! – отмечает пресс-служба национального парка, в котором кусты лещины украсились желтыми ниточками соцветий. - Весна не просто пришла, она появилась сразу после осени, так как новогодние праздники прошли почти исключительно при положительных температурах.

Кроме того, у черной и серой ольхи наблюдается высыпание семян из созревших одревесневших сережек-шишечек.

- Семена легко разносятся ветром. Сейчас в ольшаниках косы замечены большие стайки птиц, собирающих эти семена. – говорят в нацпарке.

Специалисты отмечают, что подобные нарушения ритма у растений носят негативный характер.

- Часто последствием в аномальном году могут стать быстрое истощение и недоразвитие побегов, листьев, цветов. Чтобы справиться с этой проблемой, растения в конце вегетационного сезона могут утрачивать часть урожая и листового покрова, облегчая себе подготовку к следующему периоду покоя, – говорят специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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