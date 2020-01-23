В центре Калининграда пенсионер на «Фольксвагене» сбил подростка на «зебре» и скрылся
Инспекторы ГИБДД задержали водителя по горячим следам
.Фото: Госавтоинспекция Калининградской области
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В четверг утром в центре Калининграда сбили пешехода. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном управлении ГИБДД.
ДТП произошло на площади Победы. Водитель «Фольксвагена» сбил 15-летнего подростка, который переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. После наезда автомобиль скрылся с места происшествия.
Инспекторы ГИБДД по горячим следам задержали водителя – 66-летнего мужчину. На него завели два административных дела – за сбитого пешехода и оставление места ДТП. Ему грозит арест до 15 суток и лишение прав на срок по полутора лет.
ИСТОЧНИК KP.RU