В центре Калининграда пенсионер на «Фольксвагене» сбил подростка на «зебре» и скрылся

23 Янв. 2020 2020-01-23T11:18:07+03:00

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В четверг утром в центре Калининграда сбили пешехода. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном управлении ГИБДД.

ДТП произошло на площади Победы. Водитель «Фольксвагена» сбил 15-летнего подростка, который переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. После наезда автомобиль скрылся с места происшествия.

Инспекторы ГИБДД по горячим следам задержали водителя – 66-летнего мужчину. На него завели два административных дела – за сбитого пешехода и оставление места ДТП. Ему грозит арест до 15 суток и лишение прав на срок по полутора лет.

ИСТОЧНИК KP.RU