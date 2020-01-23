Полиция Калининграда объявила в розыск пропавшую 15-летнюю девушку

23 Янв. 2020 2020-01-23T11:36:21+03:00

Девушка пропала два дня назад

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Отдел полиции Центрального района Калининграда объявил в розыск 15-летнюю Анастасию Бушуеву. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, во вторник, 21 января, она ушла из дома на Советском проспекте и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 15 лет, рост 160 см, среднего телосложения, волосы короткие, окрашены в розоватый цвет.

Была одета: темно-бордовая куртка, серый балахон с капюшоном, темно-бордовые джинсы, бело-голубые кроссовки. При себе имела маленькую поясную сумку темно-серого цвета.

Если вам что-либо известно о ее местонахождении, полиция просит сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-075, 8 (4012) 552-098 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU