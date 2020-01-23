В Гусевском районе задавили лежащего на дороге мужчину

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:02:23+03:00

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В Гусевском районе в среду вечером сбили насмерть пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на 61-м километре автодороги «Советск-Гусев». Неустановленный водитель совершил наезд на лежащего на проезжей части мужчину.

От полученных ранений 23-летний пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Госавтоинспекция разыскивает скрывшегося с места ДТП водителя и очевидцев данного происшествия. Телефон дежурной части 8(4012) 552-511

ИСТОЧНИК KP.RU