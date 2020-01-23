В Калининграде для съемок фильма ищут мастеров по маникюру

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:03:48+03:00

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В Калининградской области готовятся к съемкам нового фильма. Его название и сюжет пока держат в секрете. По традиции к процессу активно привлекают местных жителей. Так, на первый съемочный день 24 января ищут девушек на роли мастеров по маникюру. Как сообщают в группе «Съемки в кино в Калининграде» в «ВКонтакте», нужны девушки, которые реально занимаются ногтевым дизайном. Причем имеют свой набор инструментов для выезда на дом.

«По сюжету сотрудницы салона приезжают в богатый дом», - говорится в сообщении.

Девушки для работы в кадре должны быть одеты в белый верх и черный низ.

Как стало известно «Комсомолке», съемки пройдут в Светлогорске – именно туда приедет команда киношников из Санкт-Петербурга.

Организаторы съемок обещают оплатить и набор для маникюра, и транспортные расходы. Гонорар за роль тоже полагается.

Съемки продлятся до 5 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU