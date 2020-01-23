Троих грузчиков аэропорта «Храброво» осудили за кражи из посылок

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:16:12+03:00

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В Гурьевске осудили троих работников аэропорта «Храброво», которые занимались кражами из грузовых авиаотправлений. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

С ноября 2018 года по февраль 2019 года трое грузчиков во время выгрузки коммерческих отправлений похищали мобильные телефоны, предназначенные для сотовых операторов.

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, т.е. без проведения судебного следствия. Суд приговорил их к исправительным работам на 2 года, 1 год 5 месяцев и 10 месяцев с удержанием из заработной платы осужденных 5% в доход государства.

«Осужденные частично, а по некоторым эпизодам полностью, возместили ущерб, причиненный преступлением, однако за юридическими лицами признано право на возмещение оставшейся части причиненного ущерба в порядке гражданского судопроизводства», - говорится в решение суда.

ИСТОЧНИК KP.RU