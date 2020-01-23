2020-01-23T12:16:12+03:00
Общество

Троих грузчиков аэропорта «Храброво» осудили за кражи из посылок

Обвиняемых приговорили к исправительным работам
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Гурьевске осудили троих работников аэропорта «Храброво», которые занимались кражами из грузовых авиаотправлений. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

С ноября 2018 года по февраль 2019 года трое грузчиков во время выгрузки коммерческих отправлений похищали мобильные телефоны, предназначенные для сотовых операторов.

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, т.е. без проведения судебного следствия. Суд приговорил их к исправительным работам на 2 года, 1 год 5 месяцев и 10 месяцев с удержанием из заработной платы осужденных 5% в доход государства.

«Осужденные частично, а по некоторым эпизодам полностью, возместили ущерб, причиненный преступлением, однако за юридическими лицами признано право на возмещение оставшейся части причиненного ущерба в порядке гражданского судопроизводства», - говорится в решение суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В разгар теплой зимы в Калининграде зацвел морозник вонючий
Калининградка упала на крыльце у входа в банк и отсудила 150 тысяч
В новом парке Пяти чувств в Гурьевске уже сломали искусственное дерево
Замначальника службы приставов привлекли к ответственности за получение дорогостоящего подарка
Троих грузчиков аэропорта «Храброво» осудили за кражи из посылок
В Калининграде для съемок фильма ищут мастеров по маникюру
В Гусевском районе задавили лежащего на дороге мужчину
Полиция Калининграда объявила в розыск пропавшую 15-летнюю девушку
В центре Калининграда пенсионер на «Фольксвагене» сбил подростка на «зебре» и скрылся
В Калининградской области из-за аномальной погоды раньше срока зацвела лещина и ольха
В Калининграде в четверг отключено электричество на шести улицах
В Калининграде полиция закрыла подпольную табачную фабрику
В Калининграде в лобовом столкновении с грузовиком погибла водитель «Шевроле»
В музее Зеленоградска открылась бесплатная выставка
Пловчиха из Калининграда завоевала две бронзы международного турнира в Китае
В Калининграде сотрудница банка тайно оформила на пенсионерку кредит и забрала деньги
В Калининградской области объявили в розыск пропавшую 14-летнюю девушку
ГИБДД: Погибший в пос. Голубево водитель «Фольксвагена» никогда не имел водительских прав
«Зеленое дело» выиграло конкурс на обслуживание контейнеров для раздельного сбора мусора
Региональные власти выделили 25 млн рублей на покупку восьми машин «скорой помощи»
Эстафету «Дорогами Победы» примут Полесск и Озерск
Очевидцы сообщили о смертельном ДТП на окраине Калининграда
В Калининграде водитель «Лифана» сбил 19-летнего пешехода-нарушителя
В детсаду №78 на ул. П. Морозова открылись четыре ясельные группы
На Советском проспекте в Калининграде сбили пешехода, переходившего дорогу на красный свет