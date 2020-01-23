Замначальника службы приставов привлекли к ответственности за получение дорогостоящего подарка

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:31:24+03:00

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Замначальника управления Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В октябре 2017 года высокопоставленный пристав временно исполнял обязанности руководителя регионального управления. В свой день рождения пристав получил от подчиненных подарок стоимостью более 22 тыс. рублей, и создал, тем самым, возможность возникновения конфликта интересов.

«Получение подарка от подчиненных сотрудников могло повлиять на объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей по отношению к работникам, однако мер по предотвращению возникновения конфликта не принял, работодателя об этом не уведомил», - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Результаты проверки направили в ФССП России, заместитель руководителя УФССП России по Калининградской области привлечен к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном должностном соответствии.

ИСТОЧНИК KP.RU