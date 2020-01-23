В новом парке Пяти чувств в Гурьевске уже сломали искусственное дерево

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:37:19+03:00

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Соцсети переполнены гневом: в недавно открытом парке Пяти чувств в Гурьевске вандалы сломали искусственное световой дерево. Об этом в группе "Подслушано Гурьевск" сообщила жительница города Марина Ладонкина.

"В новом парке сломали деревце... Дебилы", - написала Марина.

Под постом - около сотни возмущенных комментариев. Большинство, разумеется, осуждает вандалов, в роли которых, скорее всего, выступили местные школьники. До этого в соцсетях появлялись фотографии, как подростки нежного возраста ломают новые аттракционы.

"Большая часть детей и родителей ведут себя ужасно, при мне дети прыгали в бассейн и раскручивают все, что крутится пока гайки не начнут вылетать, - читаем очередной комментарий. - Только одну маму видела, которая сделала замечание своему чаду. Видно, что не хватает персонала в парке, мало охраны, но если сделать его платным вы же первые и будете возмущаться. Уважайте то, что делают для вас!"

Напомним, парк Пяти чувств (он же - парк сенситивного развития) открылся в Гурьевске 13 января. На его создание было потрачено около 136 млн рублей, в том числе из федерального бюджета. С момента своего открытия парк стал очень популярен у жителей Гурьевска и Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU