Калининградка упала на крыльце у входа в банк и отсудила 150 тысяч

23 Янв. 2020 2020-01-23T13:24:41+03:00

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Жительница Советска через суд добилась компенсации за полученную травму при падении на крыльце у входа в банк. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Женщина при выходе из помещения банка поскользнулась на крыльце, упала и сломала ногу. Посчитав, что травму она получила из-за несоблюдения правил благоустройства, она подала в суд.

Суд установил, что вред здоровью горожанки был причинен из-за бездействия руководства банка в обеспечении безопасного прохода в помещение. И взыскал с кредитной организации компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу

ИСТОЧНИК KP.RU