Калининградка упала на крыльце у входа в банк и отсудила 150 тысяч
Жительница Советска через суд добилась компенсации за полученную травму при падении на крыльце у входа в банк. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.
Женщина при выходе из помещения банка поскользнулась на крыльце, упала и сломала ногу. Посчитав, что травму она получила из-за несоблюдения правил благоустройства, она подала в суд.
Суд установил, что вред здоровью горожанки был причинен из-за бездействия руководства банка в обеспечении безопасного прохода в помещение. И взыскал с кредитной организации компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу
ИСТОЧНИК KP.RU