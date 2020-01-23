В разгар теплой зимы в Калининграде зацвел морозник вонючий

23 Янв. 2020 2020-01-23T13:26:39+03:00

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Теплая зима продолжает радовать калининградцев. На Куршской косе вовсю цветут лещина и ольха, а в Ботаническом саду БФУ имени Канта распустилось прекрасное, но ядовитое растение с несколько неожиданным названием - морозник вонючий. Впрочем, теплая зима ни при чем, это растение цветет даже в суровые зимы.

- Да, не просто так его назвали ботаники, он действительно немного пахнет, - говорят в Ботаническом саду. - Helleborus foetidus, так его зовут на латыни, растет в Южной и Западной Европе, и у нас. Эти многолетние растения цветут в зимние месяцы, очень часто в снегу. Своими вечнозелеными, блестящими темными и веерообразными листьями они напоминают пальму. Поэтому в Германии и называют морозник пальмолистной снежной розой.

Ученые предупреждают: ни трогать, ни даже нюхать снежную розу нельзя - вся части растения ядовиты!

ИСТОЧНИК KP.RU