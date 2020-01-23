В Калининграде полиция разыскала объявленную в розыск 15-летнюю девушку

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:30:58+03:00

По данным полиции несовершеннолетняя находилась у друзей

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В Калининграде завершились поиски объявленной в розыск 15-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Анастасия Б. ушла из дома 21 января. По данным полиции несовершеннолетняя находилась у друзей.

«Каких-либо противоправных действий в отношении нее не осуществлялось. Инспекторы ПДН провели профилактическую беседу с ребенком о недопустимости самовольного ухода из дома», - добавили в пресс-службе калининградской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU