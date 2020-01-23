Моржи из Светлогорска выиграли 14 медалей чемпионата Белоруссии по зимнему плаванию

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:34:40+03:00

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Житель Светлогорска Вячеслав Тихонов, который занимается зимним плаванием, вновь отличился. Вместе с сыновьями Вячеславом и Александром он участвовал в Пятом чемпионате Белоруссии по плаванию в ледяной воде. Соревнования прошли в Минске с 16 по 19 января.

73-летний Вячеслав завоевал два золота, два серебра и бронзу. Его сын Вячеслав выиграл четыре золотые медали, а Александр взял два золота и два серебра в личных заплывах и одно серебро в эстафете.

- Я результатами доволен, хотя сам выступал в категории «60 лет», а не со своими сверстниками. Участников моего возраста не было. Один я, наверное, остался, как мамонт, – говорит спортсмен «Комсомолке».

Соревнования в Минске можно считать тренировкой перед чемпионатом мира по зимнему плаванию, куда поедет Вячеслав с сыном. Он пройдет с 3 по 9 февраля на озере Блед в Словении.

- Спасибо спонсорам, надеюсь и на поддержку властей Светлогорска. В Словении нашими главными конкурентами станут американцы, бельгийцы, немцы и спортсмен из Эстонии, - говорит Вячеслав Тихонов.

На озере Блед спортсменам предстоит участвовать в заплывах дистанции от 25 м до 1000 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU