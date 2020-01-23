Калининградец жестоко избил битой соседа по коммуналке за грязь на общей кухне

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:47:12+03:00

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В Калининграде полицейские задержали местного жителя, жестоко избившего соседа по коммунальной квартире. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Чекистов. Конфликт между мужчинами начался из-за того, что 73-летний пенсионер готовил еду на общей кухне.

«Злоумышленнику не понравилось, что сосед во время приготовления пищи испачкал плиту. 37-летний мужчина взял биту и избил пенсионера», - рассказали в полиции.

Пенсионера госпитализировали в больниц с многочисленными переломами нанес не менее десяти ударов бейсбольной битой по голове и телу потерпевшего. Пожилой мужчина был госпитализирован в больницу с многочисленными переломами. Врачи расценили полученные травмы как тяжкий вред здоровью.

На задержанного завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU