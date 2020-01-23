На ул. Суворова опрокинулся грузовой фургон
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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На улице Суворова в Калининграде в результате ДТП перевернулся грузовой фургон. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
ДТП произошло около 14 часов в районе перекрестка с улицей Камской. По предварительной информации, водитель врезался в дорожное ограждение, после чего транспортное средство опрокинулось на проезжую часть.
Из-за аварии движение на этом участке дороги затруднено.
ИСТОЧНИК KP.RU