2020-01-23T16:06:08+03:00
Общество

На ул. Суворова опрокинулся грузовой фургон

Виктор Сергеев
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..Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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На улице Суворова в Калининграде в результате ДТП перевернулся грузовой фургон. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

ДТП произошло около 14 часов в районе перекрестка с улицей Камской. По предварительной информации, водитель врезался в дорожное ограждение, после чего транспортное средство опрокинулось на проезжую часть.

Из-за аварии движение на этом участке дороги затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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