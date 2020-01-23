2020-01-23T16:41:38+03:00
Общество

В Калининградской области на четверть выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В 2019 году в Калининградской области было зарегистрировано 14911 преступлений. Это на 8,6% больше, чем годом ранее – 13734 преступления, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, общий рост количества преступлений связан с ростом тяжких и особо тяжких преступлений. Таких преступлений стало больше на 23,6 процентов – 2682 случая в 2018 году и 3315 преступлений в 2019 году.

Прокуратура обращает внимание и на увеличение количества имущественных преступлений. Так, в 2019 году было зарегистрировано 6675 краж, годом ранее – 6147 краж. Выросло и количество мошенничеств - с 1665 до 1818 случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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