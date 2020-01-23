Минкульт РФ официально утвердил названия двух памятников в Калининграде

23 Янв. 2020 2020-01-23T17:17:48+03:00

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Министерство культуры РФ официально утвердило общепринятые названия двух калининградских памятников. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Речь идет о Королевских и Фридрихсбургских воротах, которые до настоящего времени фигурировали в официальных источниках как «Городские ворота №1» и «Городские ворота Фридрихсбург». Документы Минкультуры РФ утверждены 14 января 2020 года.

Кроме того, уточнено время возникновения памятников. В информации о «Королевских воротах» вместо 1795 года в реестре будет указан 1847 год. Известно, что их заложили в 1843 году, а полное завершение строительства датировано 1850-м годом. Более чем на сто лет скорректирован период возведения «Фридрихсбургских ворот» – с 1745 года на 1852-1858 годы.

«Прежние расхождения в годах создания объектов связаны с особенностями их истории. Например, известно, что Фридрихсбургские ворота изначально вели в одноименную крепость, построенную в середине XVII века. Но после её реконструкции в середине XIX века на месте старых деревянных ворот были возведены кирпичные, которые, собственно, и сохранились до наших дней», – рассказал глава Службы охраны памятников Евгений Маслов.

ИСТОЧНИК KP.RU