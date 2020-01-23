2020-01-23T17:36:06+03:00
Общество

Работодатель засудил водителя «маршрутки», протаранившего четыре автомобиля

Компенсацию за поврежденные транспортные средства ранее был вынужден заплатить владелец предприятия-перевозчика
Игорь ОРЕХОВ
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В мае 2018 года водитель маршрутного автобуса, подъезжая к перекрестку на улице Гагарина в Калининграде, решил проскочить на «красный». Этот и без того опасный маневр шоферюга выполнил просто сверхнеудачно, утратив контроль над своим транспортным средством. В результате «маршрутка» вылетела за пределы проезжей части и протаранила подряд четыре «Ситроена», припаркованных у здания местного автосалона.

Сообразив, что с водилы все равно взять особо нечего, представитель автодилера обратился в Арбитражный суд с иском к компании-перевозчику, потребовав возмещения нанесенного ущерба. В результате было заключено мировое соглашение, в соответствии с которым индивидуальный предприниматель заплатил 900 тысяч рублей за поврежденное движимое имущество. После чего подумал немного и решил в свою очередь предъявить претензии к незадачливому сотруднику, обратившись в Московский районный суд.

- Суд исходил из того, что ответчик должен нести полную материальную ответственность за причиненный им вред, - сообщили в пресс-службе райсуда. - Однако с учетом материального положения гражданина пришел к выводу, что размер ущерба подлежит снижению.

Короче, с водилы взыскали 230 тысяч рублей. Но недовольный размером суммы работодатель подал апелляционную жалобу. И Судебная коллегия по гражданским делам, приняв во внимание имевший место проезд на запрещающий сигнал светофора, что, собственно, и стало причиной последовавших непосредственно после этого событий, пришла к выводу о необходимости увеличения размера материального ущерба до 400 тысяч рублей.

Что ж, это, конечно, не выплаченные бизнесменом ранее 900 тысяч целковых, но все же лучше, чем отсуженные сначала 250 тысяч…

ИСТОЧНИК KP.RU

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