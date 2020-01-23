В Славском районе решили построить новый храм

23 Янв. 2020 2020-01-23T18:01:27+03:00

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В Славском районе будет построен новый храм. Об этом на своей странице в «Фейсбук» написал глава администрации муниципалитета Эдуард Кондратов.

По его словам, храм в честь иконы Божьей Матери «Боголюбская» будет построен в поселке Приозерье рядом с ныне действующим Свято-Елисаветинским женским монастырём. В перспективе, там же может быть построен мужской монастырь.

Кондратов добавил, что 21 января этот вопрос обсуждался в ходе рабочего совещания в региональном правительстве. Инициатором и организатором строительства выступает настоятельница Свято-Елисаветинского женского монастыря игумения Елисавета.

ИСТОЧНИК KP.RU