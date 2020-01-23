Камеры «Безопасного города» ежедневно фиксируют до 18 инцидентов в Калининградской области

23 Янв. 2020 2020-01-23T18:07:06+03:00

Операторы фиксируют инциденты и информируют сотрудников правоохранительных органов и службы экстренного реагирования

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В объективы камер системы «Безопасный город» попадают от 13 до 18 различных инцидентов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В ситуационном центре «Безопасного города» рассказали, что видеонаблюдение в области ведется круглосуточно.

«Ситуацию контролируют восемь операторов комплекса. В случае обнаружения ситуаций с признаками правонарушений или происшествий – фиксируют инциденты и информируют сотрудников правоохранительных органов и службы экстренного реагирования», - рассказали в «Безопасном городе».

В прошлом году операторы комплекса получили более 1,5 тысяч телефонограмм с запросами на поиск данных в архиве системы видеонаблюдения, совершили 4955 исходящих телефонных звонков и обработали 1 211 письменных запросов от сотрудников полиции, таможни, судебных приставов и других правоохранительных структур. С помощью комплекса «Безопасный город» операторы уточняют подробности происшествий, выясняют обстоятельства ДТП, устанавливают маршруты передвижения разыскиваемых автомобилей.

Сейчас на территории Калининграда и Калининградской области установлено более 1 400 видеокамер наружного наблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU