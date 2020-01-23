В Калининграде на отремонтированном в декабре памятнике танкистам потекла краска

23 Янв. 2020 2020-01-23T18:12:02+03:00

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В Калининграде некачественно отремонтировали монумент воинам-танкистам на улице Соммера. На стенках у постамента памятника, которые выкрашены в зеленую краску, появились множественные подтеки.

Работы проводили в декабре 2019 года, в непогоду. Не исключено, что именно это и стало причиной появления ляпов.

К покраске самой боевой машины пока вопросов нет – краска еще держится.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе администрации Калининграда, объект не принят.

- Весной подрядчик будет переделывать подпорную стенку, – сказали в мэрии.

Напомним, танк Т-34, который принимал участие в штурме Кенигсберга, в конце 2019 года несколько раз покрывали грунтом. Сначала он был белого цвета, потом стал красным. Затем танк окрасили темно-зеленым цветом.

Памятник начали приводить в порядок в конце ноября. Монумент очищали до металла, затем красили.

В Калининграде работы по ремонту военно-мемориальных объектов, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения выполняла отобранная по конкурсу подрядная организация компания «Лестер».

Помимо танка к 75-летию Победы приводили в порядок памятники, расположенные на улице Майора Козенкова, площади Василевского, улице Комсомольская, в сквере на улице Карташева, в Южном парке.

Стоимость работ по всем перечисленным объектам составила 1,6 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU