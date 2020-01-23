Калининградец избил до смерти знакомого в бане
В Гусеве будут судить 29-летнего местного жителя, который избил до смерти знакомого. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.
Трагический инцидент произошел 30 июня 2019 года на проспекте Ленина. Двое мужчин отдыхали в бане во дворе одного из частных домов. В ходе разгоревшегося конфликта пьяный горожанин жестокого избил своего знакомого, а затем вынес его за пределы двора.
Врачи районной больницы, куда доставили избитого мужчину оказались бессильны – спустя непродолжительное время он скончался.
Действия жителя Гусева были квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Судебное заседание назначено на 30 января.
ИСТОЧНИК KP.RU