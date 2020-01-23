Калининградец избил до смерти знакомого в бане

23 Янв. 2020 2020-01-23T18:59:21+03:00

Трагический инцидент произошел 30 июня 2019 года на проспекте Ленина в Гусеве

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В Гусеве будут судить 29-летнего местного жителя, который избил до смерти знакомого. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Трагический инцидент произошел 30 июня 2019 года на проспекте Ленина. Двое мужчин отдыхали в бане во дворе одного из частных домов. В ходе разгоревшегося конфликта пьяный горожанин жестокого избил своего знакомого, а затем вынес его за пределы двора.

Врачи районной больницы, куда доставили избитого мужчину оказались бессильны – спустя непродолжительное время он скончался.

Действия жителя Гусева были квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Судебное заседание назначено на 30 января.

ИСТОЧНИК KP.RU