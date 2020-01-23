В Калининграде накануне Татьяниного дня пройдет молебен

23 Янв. 2020 2020-01-23T19:35:44+03:00

Студентов и всех желающих приглашают в храм Александра Невского

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24 января в храме Александра Невского в рамках проведения торжественных мероприятий, посвященных празднованию Российского дня студенчества (Татьянин день), состоится праздничный молебен о студентах и преподавателях.

Начало в 12 часов. Адрес: улица А. Невского, 8.

А 25 января абсолютно все Татьяны и студенты любых отделений смогут посетить Музей янтаря бесплатно. Для бесплатного входа всем Татьянам нужно будет предъявить на кассе паспорт, а студентам – студенческий билет. Гости смогут посетить не только основную экспозицию музея, но и временные выставки.

ИСТОЧНИК KP.RU