2020-01-23T19:35:44+03:00
Общество

В Калининграде накануне Татьяниного дня пройдет молебен

Студентов и всех желающих приглашают в храм Александра Невского
Надежда Ржевская
Поделиться:
..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

24 января в храме Александра Невского в рамках проведения торжественных мероприятий, посвященных празднованию Российского дня студенчества (Татьянин день), состоится праздничный молебен о студентах и преподавателях.

Начало в 12 часов. Адрес: улица А. Невского, 8.

А 25 января абсолютно все Татьяны и студенты любых отделений смогут посетить Музей янтаря бесплатно. Для бесплатного входа всем Татьянам нужно будет предъявить на кассе паспорт, а студентам – студенческий билет. Гости смогут посетить не только основную экспозицию музея, но и временные выставки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде накануне Татьяниного дня пройдет молебен
Калининградец избил до смерти знакомого в бане
Сотрудники ГИБДД задержали водителя, задавившего пешехода под Гусевом
В Калининграде на отремонтированном в декабре памятнике танкистам потекла краска
Камеры «Безопасного города» ежедневно фиксируют до 18 инцидентов в Калининградской области
В Славском районе решили построить новый храм
Работодатель засудил водителя «маршрутки», протаранившего четыре автомобиля
Минкульт РФ официально утвердил названия двух памятников в Калининграде
В Калининградской области на четверть выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений
На ул. Суворова опрокинулся грузовой фургон
Калининградец жестоко избил битой соседа по коммуналке за грязь на общей кухне
На участке ул. Пролетарской запретят остановку транспорта
Моржи из Светлогорска выиграли 14 медалей чемпионата Белоруссии по зимнему плаванию
В Калининграде полиция разыскала объявленную в розыск 15-летнюю девушку
В разгар теплой зимы в Калининграде зацвел морозник вонючий
Калининградка упала на крыльце у входа в банк и отсудила 150 тысяч
В новом парке Пяти чувств в Гурьевске уже сломали искусственное дерево
Замначальника службы приставов привлекли к ответственности за получение дорогостоящего подарка
Троих грузчиков аэропорта «Храброво» осудили за кражи из посылок