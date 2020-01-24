2020-01-24T10:27:16+03:00
Общество

В Калининграде закрыли съезд с Большой окружной на ул. Генерала Челнокова

Движение по новому съезду и разворотному кольцу планируется открыть до 30 мая
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: мэрия Калининграда
Изменить размер текста:

В пятницу, 24 января, закрывается съезд с Большой окружной в сторону улицы Генерала Челнокова. Движение по новому съезду и разворотному кольцу планируется открыть до 30 мая, сообщает пресс-служба городской администрации

Съехать на Сельму по ул. Ген. Челнокова отныне нельзя, ближайшие съезды с Окружной в город – по ул. Горького и Советскому проспекту. На выезды с Челнокова на Окружную, а также на движение автобусов по маршруту №23 закрытие не повлияет.

«Неудобства, связанные со строительством примыканий и пересечения продлятся не девять месяцев, как предусмотрено проектом, а четыре с небольшим. За январь-май дорожникам предстоит достроить два съезда-заезда с Окружной дороги со стороны ул. Горького. На значительном протяжении этих подъездных путей к будущему кольцу уже отсыпана насыпь, подготовлено щебёночное основание, и даже уложены два слоя асфальта. Работы здесь продолжаются» - отметили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Песня про хламидии: девушку-комика из Калининграда покажут в шоу «Comedy Баттл»
Калининградцу грозит 4 года колонии за хранение гранаты времен войны
В Калининграде пройдет бесплатная встреча с создательницей хомлинов
Калининградская полиция вдвое увеличила раскрываемость коррупционных преступлений
Военные саперы в окрестностях Балтийска обезвредили 250-килограммовый снаряд
В Калининградской области пройдут массовые проверки водителей на трезвость
Почти 60 калининградских организаций смогут получить господдержку
Калининград вошел в топ-3 популярных у иностранных туристов регионов
Глава калининградской полиции объяснил, почему выросло число тяжких преступлений
За год калининградская полиция изъяла свыше 200 тысяч литров «паленого» алкоголя
Назначен новый начальник Калининградской железной дороги
В Калининграде задержали пьяного школьника за рулем автомобиля
В Безледах задержали калининградскую фуру с перебитым номером VIN
В Калининграде собирают волонтеров для поиска 77-летней женщины
Калининградка получила 7,5 лет колонии за сбыт наркотиков
Алиханов сообщил, какая компания может достроить онкоцентр в Калининграде
В Калининграде упавшее дерево повредило несколько автомобилей
Эстафета «Дорогами Победы» прошла в девяти муниципалитетах области
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в пятницу нет света и воды
В Калининграде при падении в троллейбусе пострадала пожилая пассажирка
В Калининграде инспекторы ГИБДД выявили потенциально опасный школьный автобус
Калининградец обокрал квартиру любовника своей жены