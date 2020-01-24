В Калининграде закрыли съезд с Большой окружной на ул. Генерала Челнокова

24 Янв. 2020 2020-01-24T10:27:16+03:00

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В пятницу, 24 января, закрывается съезд с Большой окружной в сторону улицы Генерала Челнокова. Движение по новому съезду и разворотному кольцу планируется открыть до 30 мая, сообщает пресс-служба городской администрации

Съехать на Сельму по ул. Ген. Челнокова отныне нельзя, ближайшие съезды с Окружной в город – по ул. Горького и Советскому проспекту. На выезды с Челнокова на Окружную, а также на движение автобусов по маршруту №23 закрытие не повлияет.

«Неудобства, связанные со строительством примыканий и пересечения продлятся не девять месяцев, как предусмотрено проектом, а четыре с небольшим. За январь-май дорожникам предстоит достроить два съезда-заезда с Окружной дороги со стороны ул. Горького. На значительном протяжении этих подъездных путей к будущему кольцу уже отсыпана насыпь, подготовлено щебёночное основание, и даже уложены два слоя асфальта. Работы здесь продолжаются» - отметили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU