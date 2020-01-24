2020-01-24T10:34:54+03:00
Общество

Калининградец обокрал квартиру любовника своей жены

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
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В полицию Черняховска обратился местный житель, который сообщил, что из его квартиры украли имущество на 50 тысяч рублей. Прибывшие на место сотрудники уголовного розыска провели поквартирный обход и установили очевидцев преступления. В частности, жильцы вспомнили, что видели подозрительного, который шел по улице с телевизором. Вскоре подозреваемый был задержан, в ходе обыска у него изъяли телевизор и два мобильных телефона.

«По данным полиции кража произошла во время слежки подозреваемого за своей сожительницей. Мужчина заметил, как его подруга зашла в чужую квартиру и стал дожидаться её возвращения. Однако когда женщина вышла из помещения, злоумышленник обратил внимание, что горожанка не закрыла за собой дверь. Забыв о своей первоначальной цели, подозреваемый проник в жилище, откуда похитил имущество», - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД.

На задержанного завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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