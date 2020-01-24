2020-01-24T10:42:48+03:00
Общество

В Калининграде инспекторы ГИБДД выявили потенциально опасный школьный автобус

По данному факту проводится проверка
Виктор Сергеев
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..Фото: Госавтоинспекция Калининградской области
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В Калининграде инспекторы ГИБДД обнаружили потенциально опасный школьный автобус. Об этом сообщает группа пропаганды регионального управления Госавтоинспекции.

На Московском проспекте инспекторы остановили автобус «ПАЗ», перевозивший школьников. В ходе проверки был выявлен факт внесения изменений в конструкцию транспортного средства.

«В задней части автобуса место для перевозки рюкзаков и сумок было переделано под пассажирские места, необорудованные ремнями безопасности. В момент проверки на этих местах водитель перевозил трех несовершеннолетних, - отметили в ГИБДД. - Кроме того, в ходе визуального осмотра школьного автобуса было выявлено, что давление шины заднего левого колеса существенно ниже нормы. Водитель пояснил, что знал о проблемах с автошиной, способных повлиять на длину тормозного пути автобуса, но все равно перевозил детей».

.По данному факту на водителя составили административный протокол, ему грозит штраф до 3 тысяч рублей. В отношении должностного лица (юридического лица) проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Кроме того, в ходе визуального осмотра школьного автобуса было выявлено, что давление шины заднего левого колеса существенно ниже нормы. Водитель по данному факту пояснил, что знал о проблемах с автошиной, способных повлиять на длину тормозного пути автобуса, но все равно осуществлял подвоз детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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