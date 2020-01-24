В Калининграде при падении в троллейбусе пострадала пожилая пассажирка
78 – летняя женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована
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В Калининграде в четверг, 23 января, при падении в троллейбусе пострадала пенсионерка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Черняховского в 16:20. Водитель троллейбуса в районе дома №6 допустил падение в салоне пассажирки.
В результате ДТП 78 – летняя женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU