В Калининграде при падении в троллейбусе пострадала пожилая пассажирка

24 Янв. 2020 2020-01-24T10:45:35+03:00

78 – летняя женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована

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В Калининграде в четверг, 23 января, при падении в троллейбусе пострадала пенсионерка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Черняховского в 16:20. Водитель троллейбуса в районе дома №6 допустил падение в салоне пассажирки.

В результате ДТП 78 – летняя женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU