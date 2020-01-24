2020-01-24T11:18:52+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в пятницу нет света и воды

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде в пятницу, 24 января, в течение дня не будет электричества в домах на девяти улицах. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Новый вал 8а, 23 (гимназия № 22), наб. Старопрегольская 2-8, 8а, 10-18 Ленинский пр-т 83а-д, ул. Эпроновская 20, ул. Камская 19-25, ул. Камская 7-9, 8-8а, 8б, 11, 33-35, 37-39, 41-47, ул. Киевская 159-161.

До 18 часов электричество отключено на ул. Театральной 36-40, ул. Ген. Галицкого 28-30, 36а, 36б, ул. Ботаническая 8-10, Московский пр-т (Мемориальный комплекс «Парк Победы»), 2б.

Плановое отключение холодного водоснабжения предусмотрено до 15 часов на ул. Бассейной 7 для установки узлов учёта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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