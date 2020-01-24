Эстафета «Дорогами Победы» прошла в девяти муниципалитетах области

24 Янв. 2020 2020-01-24T11:26:26+03:00

Накануне участниками региональной памятной акции в честь 75-летия Великой Победы стали Озёрск, Полесск и посёлок Знаменск

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В Калининградской области эстафета «Дорогами Победы» прошла уже в девяти муниципалитетах. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Накануне участниками региональной памятной акции в честь 75-летия Великой Победы стали Озёрск, Полесск и посёлок Знаменск Гвардейского городского округа. Ранее эстафету приняли Краснознаменский, Неманский, Советский, Славский, Гусевский и Черняховский городские округа.

Напомним, муниципалитеты Калининградской области участвуют в акции в соответствии с хронологией победоносного продвижения Красной Армии в ходе Восточно-Прусской наступательной операции 1944-1945 годов.

В честь годовщины взятия Велау (Знаменск) школьники, молодёжь, общественники и другие неравнодушные жители Гвардейского городского округа почтили память павших возле братской могилы советских воинов в посёлке Знаменске и возложили к мемориалу венки и цветы.

«В боях за город Велау принимала участие 26-я гвардейская стрелковая дивизия, которая прошла славный боевой путь по территории всего Советского Союза и завершила его на берегах Балтийского моря. Бойцы, сражавшиеся за город и похороненные здесь, ветераны Великой Отечественной войны своё великое дело сделали. Задача ныне живущих – быть достойными их подвига», - рассказал начальник управления по внутренней политике Владимир Беспалов.

ИСТОЧНИК KP.RU