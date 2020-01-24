В Калининграде упавшее дерево повредило несколько автомобилей
Инцидент произошел на улице Памяти Павших в Афганистане
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Калининграде упавшее дерево повредило несколько автомобилей. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
Инцидент произошел на улице Памяти Павших в Афганистане в четверг, 23 января. В результате сильных порывов ветров дерево упало на припаркованные вдоль забора легковой автомобиль и микроавтобус.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU