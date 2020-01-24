24 Янв. 2020 2020-01-24T11:34:14+03:00

Инцидент произошел на улице Памяти Павших в Афганистане

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В Калининграде упавшее дерево повредило несколько автомобилей. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Инцидент произошел на улице Памяти Павших в Афганистане в четверг, 23 января. В результате сильных порывов ветров дерево упало на припаркованные вдоль забора легковой автомобиль и микроавтобус.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU